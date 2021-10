Guillemet annonce le pire à l'OM de Sampaoli contre le PSG

Hugo Guillemet pense que l'OM peut exploser, face au PSG, dimanche. Il craint que la vitesse des Parisiens fasse très mal aux joueurs de Jorge Sampaoli.





"Si le Paris Saint-Germain arrive à sortir le ballon du pressing marseillais et que Mbappé ou Hakimi, qui sont des contre-attaquants formidables, sont trouvés, et bien là ça va être plié très vite. Kylian Mbappé, le dernier match au Vélodrome, après 10 minutes de jeu, il avait marqué, c'était plié et puis voilà... Le PSG reste largement favori avec la structure de l'effectif. Le PSG a de très bons contre-attaquants. Je pense qu'ils peuvent faire mal à cet OM et à cette tactique de Jorge Sampaoli", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Les Parisiens affichaient 64,5 % de possession contre Leipzig, mardi soir, pour un total de 12 tirs et 3 buts. Viendront-ils au Vélodrome pour jouer le contre ? Espérons en effet que l'OM n'encaissera pas un but d'entrée de jeu, comme cela a souvent été le cas, ces dernières années.