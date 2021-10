OM-PSG : les Parisiens interdits de déplacement

Le stade Orange Vélodrome n'accueillera pas de supporter parisien, lors du Clasico de dimanche.





D'après L'Équipe, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé d'interdire la venue des fans du PSG dans l'enceinte du boulevard Michelet pour OM-PSG. Selon les informations recueillies par le journal, l'arrêté a été "motivé par les récents mauvais comportements des ultras marseillais depuis le début de cette saison". Est-ce bien sérieux ? Le quotidien précise que les Parisiens ne sont plus venus au Vélodrome depuis avril 2015.



La rencontre devrait en tous cas se disputer à guichets fermés, plus de 60 000 spectateurs prenant place pour assister au match. L'ambiance promet d'être particulièrement chaude, puisqu'il s'agit des retrouvailles entre les joueurs parisiens et le public olympien. Neymar n'a notamment pas recroisé les fans de l'OM depuis le match joué au Parc des Princes, lors duquel l'arbitre a expulsé 5 acteurs.



Si le club phocéen remporte facilement le match des tribunes, tous les ans, il aura fort à faire sur la pelouse contre une équipe bâtie à coups de milliards.