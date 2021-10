Cengiz Under (24 ans) a commenté son choix de rejoindre l'OM, lors du mercato estival. La présence de Jorge Sampaoli a compté, et il est sous le charme de l'ambiance du stade Orange Vélodrome.





"Je peux dire qu'il est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de venir ici. Le manager est toujours un facteur très important pour moi. Ce n'était pas comme ça depuis un an et demi. Maintenant, je suis vraiment heureux de travailler avec Jorge Sampaoli, car j'apprends beaucoup de lui. Sa façon de faire est vraiment différente. Nous faisons beaucoup de travail tactique. Et nous essayons constamment différentes variantes. Nous avons une équipe très jeune et, grâce à notre manager, nous évoluons dans la bonne direction, vraiment", a expliqué le milieu offensif turc sur le site officiel de l'UEFA.





"J'ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters"

Il apprécie la vie marseillaise : "Je m'y suis vite habitué. Tout se passe très bien pour moi, j'ai progressé assez rapidement. J'ai accompli beaucoup de choses en peu de temps et je suis vraiment heureux d'être ici." Il est également impressionné par l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "J'ai beaucoup entendu parler de nos supporters avant de venir ici, par mes amis qui jouaient ici et via mes recherches sur Internet. Tout le monde sait que ce club possède des supporters incroyables. Et maintenant, je comprends de quoi il s'agit. Vous pouvez voir l'excellente relation entre le club et les supporters sur et en dehors du terrain. C'est l'une des choses qui m'a le plus touché. J'ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d'Europe. Cela me rend fier."



Suspendu face à Lorient, Cengiz Under devrait prendre part à son premier Clasico, dimanche soir.