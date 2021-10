Kamara aurait de nouveau recalé Longoria, le départ se précise

Boubacar Kamara (21 ans) aurait refusé la nouvelle proposition de contrat transmise par l'OM. Il devrait bien partir, dans les prochains mois. Il reste à voir si le club percevra une indemnité.





D'après les éléments obtenus par Calciomercato, le minot a encore éconduit les dirigeants de l'OM, concernant sa possible prolongation. Il aurait refusé le nouveau contrat proposé et envisagerait donc de partir cet hiver, voire, et ça serait plus grave, l'été prochain. Son club formateur ne percevrait alors pas d'indemnité (alors qu'il a refusé des propositions en fin de mercato).



La Juventus et Newcastle paraissent être attentifs à sa situation. Il reste à voir s'ils lanceront une offensive en janvier, ou non. Il a jusque-là joué 131 matchs, toutes compétitions confondues. Il ne s'est pour l'instant pas exprimé sur le sujet...