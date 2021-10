Ménès salue l'ambiance du Vélodrome

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la rencontre OM 4-1 Lorient de dimanche soir.





"Le match a débuté par le magnifique hommage du stade à Bernard Tapie. Notez, je n'en attendais pas moins du public marseillais. Tifo sublime, "We are the champions" merveilleusement joué au violon... L'ambiance était assez incroyable et le match a été à la hauteur. (...) On sentait qu'après le repos, ça allait être plus en plus difficile pour les Bretons qui ont encaissé un deuxième but sur une tête lobée de (Mattéo) Guendouzi sur un corner de (Dimitri) Payet. Le même Payet qui a délivré une nouvelle passe décisive pour (Arkadiusz) Milik, buteur pour son retour. Le Réunionnais confirme qu'il est dans une forme étourdissante. Mendes contre son camp sur un rush côté droit de Guendouzi a donné au succès olympien une ampleur que cette soirée méritait et nous permet d'espérer un super Classico dimanche prochain" a conclu Pierre Ménès.



Le match entre l'OM et le PSG se disputera au Vélodrome entre le 3e et le 1e de Ligue 1.