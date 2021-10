Contre Lorient, dimanche soir, Pau Lopez était titulaire dans les cages. L'Espagnol a réussi une rencontre convaincante, avec plusieurs arrêts décisifs.





Selon Denis Balbir sur But Football Club, le gardien de 26 ans a chassé le scepticisme l'entourant : "Sur ce match, Pau Lopez a aussi rassuré. Ce n'est jamais facile d'arriver et d'être le remplaçant désigné d'un joueur aussi emblématique comme Steve Mandanda. Surtout que l'international français est poussé sur le banc et qu'on lui fait comprendre qu'il est au crépuscule de sa carrière. Jusqu'à présent, Pau Lopez suscitait beaucoup de scepticisme. Il faut dire qu'il n'a pas toujours été très net dans les matchs précédents. Contre Lorient, l'Espagnol a montré davantage d'autorité, de charisme. Ce qu'on attend a minima du gardien sensé succéder à Mandanda. C'est important qu'il s'affirme vraiment car si la situation est difficile pour Steve Mandanda, elle l'était aussi jusqu'à présent pour Pau Lopez, arrivé de l'étranger et qui n'arrivait pas encore à séduire les supporters marseillais."



Dimanche, Pau Lopez a disputé son 8e match avec l'OM depuis son arrivée en prêt au club cet été.