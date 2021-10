Sur La Chaîne L'Équipe, Bob Tahri a salué la forme du numéro 10 de l'Olympique de Marseille après le match contre Lorient.





"(Dimitri) Payet est prêt physiquement, il est en confiance, il joue à son poste de prédilection dans une équipe qui fait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions. Il fait éclater son talent. Payet est flamboyant, précieux. Il fait toujours le geste juste. Il bonifie cette équipe et les joueurs qui sont autour de lui. On n'a pas l'impression qu'il a 34 ans. Il renaît un peu de ses cendres. L'année dernière, il était dans un état physique totalement différent. Là, c'est tout le contraire. Donc c'est parfait pour l'OM" a lancé Bob Tahri.



Avec 5 buts et 4 passes décisives en 7 rencontres, Dimitri Payet présente son meilleur visage en ce début de saison.