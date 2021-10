Riolo demande un peu de pragmatisme à Sampaoli

Si Daniel Riolo adore le jeu de l'OM, il pousse pour un peu plus de prudence avant la réception du PSG, dimanche soir, au Stade Vélodrome.





Sur RMC, Daniel Riolo a lancé un appel : "Il (Jorge Sampaoli) assume le danger, il pourrait en étant juste un brin plus pragmatique corriger cela et ne rien enlever à la folie et à la générosité. T'as juste envie de lui dire y'a 2-1, fais attention à savoir comment sont tes mecs, ça part un peu dans tous les sens. Bon, après, si ça donne la folie 4-1, bah moi je signe, j'adore. De voir la folie que l'OM a mis dans cette rencontre, c'est juste extraordinaire."



Lorient a été balayé 4-1, mais le PSG présentera une équipe d'un tout autre calibre lors de la prochaine journée. Reste à voir comment l'OM s'en sortira face au leader du championnat.