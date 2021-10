Eric Di Meco n'est pas confiant pour l'OM avant le match de L1 de dimanche soir entre Marseille et Paris.





Sur RMC, l'ancien latéral de l'OM a indiqué que le PSG était toujours très motivé au moment de jouer Marseille : "Rennes bat le PSG et fait un très gros match, mais c'était un Paris endormi. Mais quand tu regardes, quand le PSG doit se sortir les doigts comme contre (Manchester) City, ça gagne. C'est pour ça que ça m'inquiète quand on reçoit Paris, c'est le match de l'année pour eux, les supporters vont leur manger le cerveau en leur mettant une pression folle au départ du car. Le problème de l'OM contre Paris, c'est que l'OM ne joue jamais contre un Paris endormi."



Actuellement, le PSG est leader de la L1 avec 9 victoires en 10 rencontres, quand l'OM est 3e avec un match en moins à jouer, et 5 victoires en 9 matchs (2 nuls, 2 défaites).