Rothen veut voir Payet en Equipe de France

Sur RMC, Jérôme Rothen a lancé un appel à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.





"J'ai envie de parler à Didier (Deschamps). Sur ce que je vois depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille, je trouve que Dimitri Payet est un joueur qui montre ce qu'est une belle remise en question. On voit un Dimitri Payet affûté, heureux d'être sur le terrain, qui rend le collectif beau depuis le début de la saison. (...) Un Payet dans cette condition, Didier, il faut que tu le rappelles. Il n'y a pas plus fort que lui en numéro 10 dans ce positionnement-là" a conclu Jérôme Rothen.



Cette saison, Dimitri Payet (34 ans) a marqué 5 buts et donné 4 passes décisives en 7 rencontres, toutes compétitions confondues. Le milieu offensif, 38 sélections au compteur, n'a plus été appelé depuis octobre 2018 chez les Bleus. Lors de son dernier point presse, il y a plusieurs semaines, Didier Deschamps avait indiqué ne pas penser à lui pour l'Equipe de France.