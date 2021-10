Passes clés : Payet écrase la concurrence en Europe

Dimitri Payet (34 ans) est le joueur européen qui crée le plus d'occasions de buts, en Europe, sur les quatre dernières années. Il a créé 383 occasions, depuis 2017-2018.





Selon une étude réalisée par Squawka Football, le milieu offensif de l'OM a créé 383 situations chaudes en 9 165 minutes passées sur les pelouses, en championnat. Il devance notamment Kevin De Bruyne (Manchester City, 366 en 9 147 minutes), Luis Alberto (Lazio de Rome, 364 en 10 957 minutes) et Lionel Messi (PSG, 350 en 11 799 minutes).



Outre les passes clés, que les médias éludent très souvent, le joueur olympien a inscrit 5 buts et donné 4 passes décisives (en comptant celle donnée à Mattéo Guendouzi sur le dernier but) en 6 matchs, depuis le début de la saison. Il paraît être à son meilleur niveau.