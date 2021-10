Sampaoli a aimé la prestation de Lopez

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la prestation réalisée par Pau Lopez (26 ans), dimanche soir, face à Lorient (4-1). Le portier espagnol a effectué plusieurs parades décisives.





"Pau a fait un très bon match, on est très content de lui, aussi bien de manière offensive et défensive. C'est aussi pour ça qu'on l'a recruté, pour ce type de match. C'est pourquoi il faut le valoriser, il a été très bien à un moment où l'équipe en avait besoin. J'espère qu'il va maintenir ce niveau", a confié le technicien argentin aux journalistes présents en conférence de presse, après la rencontre.



Pau Lopez paraît peu à peu prendre confiance en lui, même au jeu au pied. Les prochains matchs prévus contre la Lazio de Rome et le PSG devraient lui procurer d'autres occasions de se mettre en valeur et chaque match reste un challenge pour lui, alors que Steve Mandanda ronge son frein sur le banc de touche olympien.