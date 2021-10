Boubacar Kamara (21 ans) s'est exprimé sur l'hommage rendu par l'OM et les supporters à Bernard Tapie, dimanche soir.





"Lors de la cérémonie au Vélodrome, c'était déjà très touchant. Il y avait une magnifique ambiance. Et là c'était magnifique de rejouer à la maison pour lui faire un dernier adieu. On a senti tout le monde concerné, que ce soit les supporters et les joueurs. On a su créer cette atmosphère qui a fait qu'on a réussi à gagner pour lui", a déclaré le milieu défensif en zone mixte, après la rencontre.



Pour rappel, le boss a été inhumé au cimetière de Mazargues. Les supporters lui ont consacré deux tifos, à l'entrée des joueurs sur la pelouse, face à Lorient, et son petit-fils, Rodolphe Michaux-Tapie, a donné le coup d'envoi accompagné de son petit garçon.