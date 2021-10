Guendouzi a lancé le Clasico

Mattéo Guendouzi (21 ans) s'est exprimé sur le match OM-PSG qui se tiendra dimanche prochain, au stade Orange Vélodrome. Il a confiance en son équipe.





"Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l'Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j'y ai joué très jeune donc j'y accorde moins d'importance qu'un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points", a déclaré le milieu de terrain au micro d'Amazon Prime Vidéo.



L'OM n'a plus gagné face au PSG, au Vélodrome, depuis le 27 novembre 2011. L'équipe de Didier Deschamps s'était alors imposée 3-0, dans un stade Orange Vélodrome en travaux.