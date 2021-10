Projectiles : Payet explique pourquoi il est intervenu

Dimitri Payet (34 ans) est intervenu, après que des projectiles aient été lancés sur des Lorientais, dimanche soir. Il s'est expliqué, en zone mixte.





"J'ai dit aux supporters qu'il fallait que cela cesse. Même si moi je l'ai vécu dans l'autre sens, je l'ai redit encore cette semaine, il faut que cela cesse. J'inclus nos supporters parce qu'il ne faut plus que l'on voie de telles scènes que cela soit des jets de projectiles, que cela soit des envahissements de terrain, que cela soit des bagarres entre supporters", a-t-il confié aux médias. Il espère que certains fans vont prendre conscience : "Cela touche notre championnat, cela touche les clubs, cela touche les personnes. Donc c'est pour cela que je me suis un peu énervé, mais cela a vite cessé, ce dimanche. Maintenant il faut que cela continue comme cela. Même si c'est Paris la semaine prochaine, même si c'est d'autres adversaires, il faudra faire en sorte que la fête soit en tribunes et qu'elle ne dégénère pas."



Une intervention courageuse, alors qu'il ne faut visiblement pas compter sur la commission de discipline ou la justice pour prendre des décisions cohérentes, dans ce domaine. Espérons que certains dirigeants, en particulier ceux d'un club rouge et noir, en prendront de la graine.