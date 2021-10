William Saliba (20 ans) a confié sa satisfaction, après le succès obtenu par l'OM face à Lorient (4-1).





"C'est sûr que ça fait plaisir. On a pris un but d'entrée de jeu, mais on s'est remis dedans, on a égalisé. Et en seconde période, on a mis ces trois buts. On se devait de gagner en hommage à Bernard Tapie et c'est ce qu'on a fait. On voulait se racheter devant notre public. On sait qu'on a un calendrier très corsé en octobre donc cette victoire nous fait du bien. On va essayer d'enchaîner dès jeudi (contre la Lazio, en Ligue Europa, NDLR) et dès dimanche prochain", a déclaré le défenseur au micro d'Amazon Prime Vidéo.



L'OM affrontera le PSG, le weekend prochain, dans un des Clasico les plus déséquilibrés de l'histoire, en ce qui concerne l'aspect économique. Les dirigeants parisiens paraissent en effet avoir plus que bafoué les règles du fair-play financier, lors du mercato estival. Le match prévu contre la Lazio de Rome est également très important, pour la suite de l'aventure en C3.