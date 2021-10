Wenger souhaite des conférences de presse pour les arbitres

Arsène Wenger milite pour que les arbitres tiennent des conférences de presse, après les matchs.





L'ancien coach des Gunners, désormais à la FIFA, souhaite que les arbitres tiennent des conférences de presse, après les rencontres. "Ce serait un bon moyen d'éviter les polémiques et de les éteindre avant qu'elles ne soient dans le débat public", a-t-il confié lors des journées de l'arbitrage. Et de rester toutefois mesuré : "Il faudrait obtenir l'aval des arbitres et je ne connais pas assez l'état d'esprit dans lequel ils sont après les matches pour pouvoir me prononcer."



Ces rendez-vous tourneraient certainement au lynchage verbal, dans les enceintes dont l'arbitre aurait lésé le club. Cela pourrait toutefois placer certains arbitres face à leurs responsabilités, alors que certains font parfois preuve d'une attitude hautaine devant les joueurs. L'idée qu'ils soient équipés de micros pourrait aussi aider à mieux comprendre leur psychologie. Il paraît en tout cas inconcevable que des clubs soient encore arbitrés différemment, en 2021.