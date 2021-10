Jorge Sampaoli a donné son avis sur la rencontre disputée contre Lorient (4-1), dimanche soir, au stade Orange Vélodrome.





"Après le penalty (pour Lorient), on a eu un peu de stress. On a fait plus d'efforts sur le plan défensif. Lorient fait un bon début de saison, mais on a mérité la victoire, elle va augmenter notre tranquillité. On n'a pas fait seulement un bon match sur le plan offensif, mais aussi défensif. C'est pour ça aussi qu'on a recruté Pau Lopez. On a joué comme on a voulu. Il y a trois, quatre équipes qui commencent à se détacher et on doit en faire partie", a déclaré le technicien argentin, face à la presse, après la rencontre.



Lorient n'avait jusque-là concédé qu'une défaite, depuis le début de la saison, bien qu'il ait joué Monaco, Lyon, Nice, ou encore Lille. C'était à Montpellier, le 22 août. Il ne s'agit donc pas de sous-estimer la performance et il faut espérer qu'elle apportera la confiance qu'il manquait à l'OM pour se montrer plus régulier.