William Saliba (20 ans) mesure peu à peu la ferveur qui règne à Marseille. Il a confié ses impressions et évoqué la discussion qu'il avait eu avec Pablo Longoria, avant de venir.





"Je n'avais même pas encore signé que les supporters m'envoyaient déjà des messages, ça fait plaisir. Je n'ai jamais vu une passion comme ça. Dans toute la ville, plus aucune chose n'existe, il n'y a que l'OM qui compte. C'est ce qui me marque le plus ici", a déclaré le défenseur au micro de TF1. Il a aussi relaté son premier contact avec le président phocéen : "Il m'a dit que si je voulais passer un cap dans ma progression, il fallait venir ici. Parce que si tu arrives à être bon à Marseille, devant cette pression, tu peux jouer n'importe où", a-t-il ajouté.



William Saliba paraît effectivement passer un palier, sous la tunique olympienne. Il a jusque-là disputé 9 rencontres, toutes compétitions confondues.