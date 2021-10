Leplat est sceptique sur la lutte contre l'IPTV

Thibaud Leplat craint que l'IPTV ne fasse encore du mal à la Ligue 1 pendant longtemps.





"C'est complètement utopique en fait. C'est comme écoper avec une cuillère en bois. Il faut se rendre compte que le monde du streaming et de l'IPTV est un monde en perpétuelle évolution technologique, il a toujours un coup d'avance. (...) La difficulté de ce problème, c'est qu'il y a effectivement une branche législative qui est nécessaire, il faut évidemment rappeler que c'est interdit. Mais si ça existe, c'est qu'il y a une demande. On parle d'un quart du public du football en France qui regarde des matchs via l'IPTV ou le streaming", a déclaré le journaliste sur RMC.





"Je suis persuadé que ce n'est pas qu'un problème d'argent"

Il ne pense par ailleurs pas que l'usage de l'IPTV soit lié à un problème d'argent, mais plutôt de rapport entre l'intérêt des matchs de Ligue 1 et le coût pour leur visionnage : "C'est ce qui est mesurable, mais à mon avis c'est même plus. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font ? En réalité, je suis persuadé que ce n'est pas qu'un problème d'argent. La preuve, les mêmes gens sont capables de s'acheter un téléphone à 1300 euros, c'est un problème d'offre. Ils mettent 1300 euros dans le téléphone parce qu'ils savent qu'ils auront 1300 euros de service, ils considèrent que ça vaut 1300 euros. Mais 40 euros pour voir huit matchs, ce n'est pas forcément intéressant."



A noter que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), nouvellement créée, laquelle a pour premier objectif d'établir une liste noire de sites pirates qui sera relayée aux fournisseurs d'accès et aux moteurs de recherche, lesquels devront la respecter. Nous verrons donc dans les prochains mois si cela est efficace.