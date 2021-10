Christophe Pelissier s'est exprimé sur le match OM-Lorient qui se disputera ce dimanche (20h45) au stade Orange Vélodrome. Il souhaite que son équipe s'affirme, sur la pelouse marseillaise.





"Nous avons disputé 9 matchs avec un total de point intéressant pour nous, avec un contenu qui est intéressant pour nous. Donc l'objectif est d'affirmer encore plus. On attaque un troisième bloc de ce championnat, avec la trêve internationale, où l'on doit affirmer encore plus nos idées de jeu, nos ambitions. Marseille, à Marseille, c'est un très gros défi à relever pour nous. Nous allons aller là-bas sans crainte et avec l'idée de proposer ce qu'on est capables de faire depuis le début de saison", a déclaré le technicien lorientais en conférence de presse. Il ne pense pas copier le système mis en place par Lens, il y a quelques semaines : "On est allé à Lens, on les a beaucoup embêtés. Donc on va aller à Marseille, pas pour faire du Lens, mais pour faire du Lorient, avec nos qualités." Il ne pense ensuite pas que ses joueurs doivent subir la pression : "C'est une pression positive. Ce match-là doit nous permettre de grandir et de montrer nos ambitions dans le jeu."



L'an passé, l'OM s'était imposé 3-2, au stade Orange Vélodrome.