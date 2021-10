Laurent Abergel (28 ans) a donné son sentiment sur le jeu pratiqué par l'OM, cette saison. Il admet ne pas trop comprendre le système mis en place par Jorge Sampaoli.





"C'est un peu difficile à décrire, c'est nouveau, car je n'ai pas l'impression de l'avoir vu ailleurs. C'est un système que les Olympiens connaissent mieux que moi. Enfin... Je l'espère pour eux, car c'est assez spécial, assez dur à suivre. De notre côté, il y a des pistons à leur place, ils doivent créer du mouvement pour avancer et produire du jeu, mais il n'y a pas d'histoire de jeu avec ou sans ballon. Il y a les pistons, les deux relayeurs, la sentinelle... On essaie de mettre du mouvement, mais on revient tous à notre position. À l'OM, on met parfois 5-10 minutes pour savoir qui joue où !", a déclaré le joueur formé à l'OM dans les colonnes de La Provence.



Les Merlus n'ont quant à eux plus perdu depuis un match à Montpellier (leur seule défaite de la saison, alors qu'ils avaient écopé de deux cartons rouges). Ils n'ont pris que 3 buts lors des 5 dernières rencontres, battant Lille (2-1), Nice (1-0) et obtenant un nul à Lyon (1-1). Autant dire qu'il ne faut pas les prendre à la légère.