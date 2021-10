OM-Lorient : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM retrouve la Ligue 1, ce dimanche, pour le compte de la 10e journée. Cengiz Under est suspendu, tandis qu'Amine Harit est blessé. Compos, horaire, chaîne de diffusion... Voici tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre !





L'équipe olympienne reste sur quatre rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues. Ciblée par les critiques, elle aura certainement à coeur de montrer que les bons résultats du début de saison n'étaient pas un feu de paille. Jorge Sampaoli a bénéficié de quelques jours pour inculquer son système de jeu à ses joueurs, ce qui important compte tenu du nombre de nouveaux dans son groupe. Il ne s'agit pas non plus de sous-estimer les Merlus, lesquels pointent à la 8e place du classement et n'ont perdu que 1 rencontre, cette saison.



Pour ce match, l'Argentin peut compter sur le retour d'Arek Milik. Il doit toutefois composer sans Cengiz Under et Amine Harit. Le premier est suspendu, tandis que le second est touché aux adducteurs. Côté lorientais, Jérémy Morel est blessé et Fabien Lemoine est suspendu.





Les compos probables d'OM-Lorient

Voici la tendance, concernant les compositions d'équipes. Nous posterons le onze officiel environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Lirola, Rongier, Payet, Kamara, Guendouzi, Dieng - Milik.



La compo probable de Lorient : Nardi - Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée, Monconduit, Abergel - Moffi, Laurienté.





OM-Lorient, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre OM-Lorient sera diffusée sur Prime Vidéo et est accessible avec le pass Ligue 1. Le coup d'envoi, qui sera effectué par Rodolphe Michaux-Tapie, sera donné à 20h45.