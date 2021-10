Jacques Cardoze a tenté d'expliquer pourquoi le stade Orange Vélodrome connaissait un fort engouement, ce début de saison.





"Dans une ville comme Marseille qui respire le foot, on était en manque", a confié le directeur de la communication de l'OM, dans les colonnes de L'Équipe. Il pense aussi que le travail réalisé au sein du club privilégie le retour du public : "Le mercato très attractif de Pablo Longoria a probablement ajouté à cette passion et à cette envie. Jorge Sampaoli propose un jeu alléchant, très tourné vers l'attaque, très droit au but, dans l'esprit marseillais. Ils veulent des joueurs conquérants, qui ne lâchent jamais."



Pour rappel, l'OM affiche une moyenne de spectateurs supérieure de 11 % à ce qu'elle était avant le coronavirus. Et la commercialisation des abonnements est un grand succès, alors que la barre des 40 000 vient d'être franchie.