Di Meco pense que Payet n'est pas assez décisif dans les gros matchs

Positif en début de saison, Eric Di Meco broie du noir. Après avoir tiqué sur le coaching de Jorge Sampaoli, il a souligné le manque d'influence de Dimitri Payet (34 ans), face aux grosses équipes.





"Dimitri Payet est là, c'est son job. Quand tu es à l'OM, et quand tu as ce genre de joueur avec un tel statut, c'est pour aller chercher des qualifications en Ligue des Champions, mais aussi des titres. Une coupe de temps en temps, ça ne ferait pas de mal, parce que ça fait un bout de temps que l'OM n'a rien gagné. Quand on voit le début de saison de Payet et la confiance de Sampaoli, avec cette concurrence en championnat, tu dis que c'est des joueurs comme ça qui te font basculer la saison. Et malheureusement, depuis qu'il est arrivé à l'OM, il n'a pas souvent fait gagner son équipe contre les concurrents directs", a déclaré le champion d'Europe 1993 au micro de RMC.



On peut quand même penser que le collectif prime sur les exploits individuels. Dimitri Payet, aussi fort qu'il soit, ne peut pas renverser les matchs tout seul.