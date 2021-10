Vente OM : Boniface pense que les Saoudiens vont acheter d'autres clubs

Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), pense que l'Arabie Saoudire pourrait acheter un autre gros club, d'un autre championnat européen que la Premier League. De quoi donner quelques cartouches aux supporters qui croient inconditionnellement en une prochaine vente de l'OM.





Lors d'un entretien accordé à Ouest-France, le géopolitologue s'est exprimé sur le rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien. Il pense que le club des Magpies va servir de vitrine, en vue de redorer l'image du pays. Il s'attend à ce qu'un autre club soit racheté : "Il y aura peut-être un autre club majeur acheté dans un gros championnat. On voit qu'il y a une course dans l'achat de clubs par les grandes fortunes. Cela a commencé par des milliardaires américains, puis des fonds d'investissement, après quelques fortunes asiatiques et le Golfe, maintenant. Il y a un marché mondial des clubs et cela risque de continuer, à moins que des mesures restrictives soient mises en place."



La presse italienne cite souvent l'Inter Milan et l'OM, parmi les clubs qui pourraient intéresser les Saoudiens. Frank McCourt a quant à lui été très clair sur sa volonté de s'inscrire sur la durée avec le club marseillais.