Jorge Sampaoli ne tarit pas d'éloges sur Dimitri Payet (34 ans), lequel réalise un gros début de saison. Il s'agit selon lui du leader naturel de son équipe.





"Je considère que Dimitri joue à un très haut niveau. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu travailler. Personnellement, je pense qu'il doit toujours être sur le terrain, mais il y a parfois des coups, de la fatigue, des blessures. Il est le leader technique, il crée des étincelles. À ce stade de sa carrière, il se fixe des défis, très élevés. Pour moi, c'est le joueur clé de cette équipe, qui est si jeune et inexpérimentée", a déclaré le coach argentin en conférence de presse.



Dimitri Payet a marqué 5 buts en 5 apparitions en Ligue 1, cette saison, et considérablement pesé sur les résultats de l'OM. Depuis son arrivée en 2013 (hors période qu'il a passé à West Ham), il totalise 64 buts et 64 passes décisives en 259 matchs, toutes compétitions confondues.