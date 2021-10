Pau Lopez explique comment il est arrivé à l'OM

Pau Lopez (26 ans) a pour l'instant chipé la place de titulaire à Steve Mandanda (36 ans). Il a rappelé comment s'étaient déroulées les discussions avec l'OM, lors du mercato estival.





"Quand j'ai eu ma blessure à l'époque, je suis allé voir Tiago Pinto (le directeur général de la Roma, NDLR) qui m'a dit que le nouvel entraîneur, José Mourinho, ne comptait pas sur moi. J'ai ensuite vu mes représentants et on m'a parlé d'un intérêt très fort de l'Olympique de Marseille, mais surtout de Pablo Longoria. J'ai parlé avec Pablo, qui m'a raconté la situation du club et du projet qu'il voulait mettre en place. J'ai ensuite discuté avec l'entraîneur Jorge Sampaoli, qui m'a notamment demandé comment allait ma blessure et le temps de mon indisponibilité. Et puis, à partir de là, ça s'est surtout fait rapidement grâce à Pablo", a confié le gardien de but espagnol, en conférence de presse.



Si son expérience a été compliquée en Italie, Pau Lopez avait davantage convaincu sous la tunique du Betis, en 2018-2019. Espérons qu'il retrouve rapidement son meilleur niveau.