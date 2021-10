Pau Lopez (26 ans) s'est exprimé sur la concurrence qui l'oppose à Steve Mandanda (26 ans). Il assure que l'ambiance est bonne, avec son partenaire.





"Quand je suis arrivé à Marseille, ma priorité était de me remettre le plus vite possible de cette blessure à l'épaule. Puis faire le maximum. Je remercie le coach pour sa confiance. Je continue de donner le meilleur. La relation est très bonne avec Steve. J'en profite pour le remercier, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile. Avoir quelqu'un comme Steve, légende de ce club, ça m'a beaucoup aidé. Ça en dit très long sur lui, pas seulement comme joueur, mais aussi en tant qu'homme", a déclaré l'Espagnol en conférence de presse.





"Personne ne m'a promis de temps de jeu"

Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait reçu aucune promesse, concernant son temps de jeu : "Je ne parle jamais de [la hiérarchie des gardiens] avec le coach. Je parle d'aspects du jeu. Personne ne m'a promis de temps de jeu ici, pas même le président. Je travaille dur pour être disponible et pour être présent à chaque match s'il le faut, c'est à l'entraîneur de décider. Mais personne ne m'a promis de temps de jeu à mon arrivée."



Pau Lopez a pour l'instant davantage joué que Steve Mandanda, encaissant 6 buts en 7 apparitions, toutes compétitions confondues.