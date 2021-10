Sampaoli explique pourquoi il a titularisé Pau Lopez

Jorge Sampaoli a répondu aux critiques, concernant le poste de gardien de but. Il considérait que Steve Mandanda (36 ans) avait besoin de souffler, d'où les titularisations de Pau Lopez (26 ans).





"Pau Lopez est arrivé blessé et à un poste qui était exclusif à Mandanda ces dernières années. On parlait tout à l'heure de l'obligation de résultats. Steve a vécu une année et demi très stressante, avec des choses difficiles à encaisser ici pour un joueur aussi emblématique pour le club", a déclaré le technicien face aux médias. Et de poursuivre : "On a estimé que Steve avait besoin de souffler, parce que son rendement commençait à baisser. Pau est très bien aujourd'hui, Steve aussi. La concurrence est saine et sera comme celle des joueurs de champ. Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera un pilier de l'équipe. Ainsi, lorsqu'ils seront tous les deux à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision."



Pau Lopez a disputé 7 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Mandanda totalise 4 apparitions.