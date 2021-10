Après un soutien de quelques semaines, Eric Di Meco n'a pas mis longtemps à changer d'avis sur Jorge Sampaoli. Il considère que le coach argentin manque de respect à Steve Mandanda (36 ans).





"Ces derniers temps, les supporters ont été critiques avec Steve Mandanda sur certains matchs. Parce que Steve, c'est un gardien qui était capable de te gagner beaucoup de points dans une saison. L'année où ils sont champions, il a été énorme, il a parfois été un peu moins bien, mais il a su se remettre en question. Rappelez-vous il y a trois ans quand on disait qu'il avait un peu de poids en trop, qu'il n'était pas très bien... Il a été se faire une intersaison (à Merano) et il a été énorme. Donc si tu es poussé naturellement par un mec qui meilleur que toi, c'est l'histoire du football", a déclaré l'ancien défenseur de l'OM sur RMC.





"Il a deux croissants de lune à la place des pieds !"

Il en veut aujourd'hui à Jorge Sampaoli d'aligner Pau Lopez, plutôt que l'ancien capitaine : "Là, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. On m'a vendu un mec qui va être super fort aux pieds et qui va être rassurant... Il a deux croissants de lune à la place des pieds ! Et quand je le vois dans les buts, je tremble ! Donc c'est pour ça que j'ai les nerfs. Dans le football actuel qui est particulier, où les mecs viennent chez toi juste pour se montrer et partir notamment à l'étranger pour signer de gros contrats, tu ne peux pas pleurer sur les mecs qui ne respectent pas ton club. Et quand il y en a un qui respecte ton club, tu lui chies dessus !"



Steve Mandanda n'a pas été impérial, sur les deux premiers matchs de la saison, encaissant tous les tirs cadrés. Il s'est rattrapé lors des deux rencontres qui ont suivi. Pour rappel, il totalise 597 matchs sous la tunique de l'OM.