Luan Peres reste marqué par son cambriolage

Luan Peres (27 ans) se sent bien dans l'équipe coachée par Jorge Sampaoli. Il n'a en revanche pas encore oublié le cambriolage dont il a été victime, à la mi-août. Au point de se dire préoccupé.





Lors d'une interview donnée à La Provence, le défenseur brésilien s'est exprimé sur son adaptation à Marseille. Il se réjouit que tout se passe bien, sportivement : "Avant de venir, j'ai étudié le style de jeu du club et je me suis bien adapté. Je pense qu'il est très important d'être heureux dans son club, sa vie et son travail. (...) Mon adaptation a été très bonne et très rapide", a-t-il confié.





"On est toujours préoccupé"

Il a en revanche admis qu'il avait connu "deux épisodes compliqués à vivre" : "Le premier (Nice-OM) concerne le terrain, ce sont des choses qui 'arrivent'. En revanche, le cambriolage a été plus difficile. On est toujours préoccupé, on se demande ce qui va se passer, si ça va se reproduire. C'est difficile à vivre. On a désormais renforcé le système d'alarme et la sécurité de la maison, on est plus à l'aise. J'ai la chance d'avoir mon épouse à mes côtés, ce qui est très positif pour mon moral."



Luan Peres a pour l'instant fait 11 apparitions sous la tunique phocéenne, et transmis 2 passes décisives. On espère que le club fera le nécessaire pour le tranquilliser.