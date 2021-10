OM-Lorient : le Vélodrome rendra un nouvel hommage à Bernard Tapie

Les supporters ont prévu de rendre un nouvel hommage à Bernard Tapie, à l'occasion de la rencontre OM-Lorient, dimanche. Le premier match officiel au stade Orange Vélodrome, depuis son décès.





Selon les informations obtenues par RMC, les supporters de l'OM vont déployer deux tifos en l'honneur du boss, au coup d'envoi du match prévu contre les Merlus. Un portrait sera également visible dans le rond central et les joueurs porteront un t-shirt spécial, durant l'échauffement. Des photos de l'ancien président seront également diffusées sur les grands écrans du stade et l'air de la chanson "We are the champions" sera joué au violon, en référence à la victoire de 1993.



"On a raté les hommages à Michel Hidalgo et Pape Diouf (à cause de la crise sanitaire, NDLR). Cette fois, le destin fait qu'on n'a pas le droit de rater l'hommage à Tapie. Il le mérite pour ce qu'il a fait pour l'OM et la ville, pour tout le monde. Chaque virage fera un tifo à son effigie. On espère qu'il verra notre amour de là-haut. Il ne faut pas qu'on se manque", a précisé Rachid Zeroual, leader des South Winners.



La radio croit savoir que 60 000 spectateurs vont prendre place dans l'enceinte, pour la réception des Lorientais.