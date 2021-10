Samir Nasri se verrait bien intégrer le staff de l'OM, lorsqu'il aura obtenu ses diplômes. Il a indiqué avoir une relation particulière avec Jorge Sampaoli, qu'il a connu au FC Séville.





"Quand j'aurai mes diplômes, déjà. Après, le coach a beaucoup compté pour moi dans ma carrière, quand je me suis relancé à Séville. Il a été là et j'ai une relation très particulière avec lui. Je le verrai demain et on pourra discuter de plein de choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je suis passé de l'autre côté, je suis avec vous maintenant. On verra pour le reste", a déclaré l'ancien milieu de terrain à La Provence.



Pour rappel, Nasri a officialisé sa retraite il y a quelques semaines. Il a disputé 166 rencontres sous le maillot de l'OM, entre 2004 et 2008, inscrivant 12 buts et donnant 24 passes décisives. Il a participé au Match des Héros organisé par Didier Drogba, mercredi.