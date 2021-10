Payet compare Bielsa et Sampaoli

Dimitri Payet (34 ans) s'est exprimé sur les différences entre Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Il considère notamment que le second communique davantage.





"Avec Bielsa, il fallait faire les exercices, les séances d'une façon, pas d'une autre. Il fallait exécuter les consignes et surtout ne pas discuter. Avec Sampaoli, il y a plus de dialogue. Il est plus proche des joueurs, il déconne même avec nous parfois. On peut échanger. Si les cadres pensent qu'il faudrait corriger telle ou telle chose, il sait écouter", a expliqué le milieu offensif dans les colonnes de L'Équipe.





"La clé, c'est la gestion de nos matchs"

Il n'est pas convaincu que l'aspect athlétique va pénaliser les Olympiens, ces prochaines semaines : "Je ne suis pas sûr. La fatigue va forcément s'accumuler, surtout pour les clubs qui jouent la coupe d'Europe. Notre façon de jouer nécessite beaucoup d'efforts, de déplacements, de replis. Mais, la clé, c'est la gestion de nos matchs. Il faut les gagner plus rapidement. Ça nous permettra d'être plus sereins, plus sûrs de nous."



Sampaoli sait donner de la voix, à l'entraînement comme en match : "Il gueule quand on n'arrive pas à reproduire quelque chose qu'il veut mettre en place. Pendant le match, c'est différent, il se sent impuissant sûrement. Bielsa était assis sur sa glacière, lui, il marche. Quand on arrive à l'entendre, il nous encourage à aller vers l'avant, à jouer, toujours. On ne s'en plaint pas, au contraire." Le Réunionnais a enfin apprécié son positionnement, ces derniers mois : "Franchement, je me suis régalé en faux 9 parce que j'avais une liberté totale. Je pouvais jouer où je voulais, je n'étais pas scotché sur la défense centrale adverse, je touchais beaucoup de ballons. Bon ça s'est quand même ressenti dans mes stats parce que je n'ai pas une seule passe décisive. (Il sourit.) Ce n'est pas normal !"



Payet a pour l'instant marqué 5 buts en 5 apparitions en Ligue 1, cette saison.