OM-PSG : Sergio Ramos est fixé sur sa participation

Sergio Ramos (35 ans) ne prendra pas part à son premier (vrai) Clasico, le 24 octobre, au stade Orange Vélodrome. Le staff médical du PSG ne l'estime pas suffisamment remis d'un pépin au mollet.





L'ancien capitaine du Real Madrid n'a pour l'instant pas joué la moindre rencontre avec le PSG, depuis son arrivée, lors du mercato estival. Et si certaines rumeurs avaient évoqué la possibilité que sa première apparition soit faite à Marseille, il n'en sera finalement rien. Le club parisien a révélé que l'Espagnol serait encore absent plusieurs semaines. Il est jusque-là resté éloigné des terrains en raison d'un pépin au mollet et son risque de rechute est encore jugé comme trop important. Il ne saura donc pas cette saison ce qu'est une ambiance de Clasico, au Vélodrome.



Pour rappel, Sergio Ramos perçoit 15 millions d'euros par an pour donner son affection au club parisien. Et il est loin d'être le plus gros salaire du vestiaire parisien. À titre de comparaison, Arek Milik, plus gros salaire de l'OM, serait rémunéré à hauteur de 4,8 millions d'euros par an.