Catastrophe de Furiani : il n'y aura plus de match le 5 mai

Le parlement a adopté une proposition de loi prévoyant qu'aucun match ne soit plus disputé le 5 mai sur le territoire, en hommage aux victimes de Bastia-OM de 1992.





Une loi votée par le parlement prévoit qu'aucune rencontre professionnelle organisée par la LFP ou la FFF ne peut plus avoir lieu un 5 mai, en hommage aux victimes de la catastrophe de la saison 1992. Elle sera publiée au journal officiel dans les prochains jours. Ce soir-là, une partie des tribunes s'étaient effondrées, causant la mort de 19 personnes et faisant plus de 2 300 blessés. Personne n'a oublié les terribles images de la pelouse bastiaise recouverte de blessés.



En outre, les matchs amateurs organisés ce jour-là impliqueront une minute de silence et le port d'un brassard noir. A noter que la proposition de loi ne concerne pas la Ligue Europa, alors que le 5 mai 2022 tombera le jour des demi-finales de la compétition.



L'Équipe précise que la LFP et la FFF souhaitaient une simple commémoration.