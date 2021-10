Arteta s'enflamme sur un retour de Guendouzi

Le bon début de saison de Mattéo Guendouzi (22 ans) à l'OM donne des idées à Mikel Arteta. L'Espagnol envisage de le récupérer, lors du mercato estival.





"Pour l'instant, il est parti pour la saison, et je pense qu'il passe un très bon séjour à Marseille. Cela fait partie du plan que nous avons élaboré avec lui. Il continue son développement. Nous allons prendre une décision à la fin de l'année. Je ne pense pas que vous puissiez dire qu'il ne rejouera forcément plus pour Arsenal alors qu'il appartient toujours au club", a déclaré l'entraîneur des Gunners, en conférence de presse.



Il n'est pas évident que Mattéo Guendouzi envisage un retour dans l'effectif de Mikel Arteta de gaité de coeur, alors que le coach d'Arsenal l'a complètement écarté, depuis l'été 2020. Le joueur a déjà fait part de sa volonté de s'inscrire sur la durée avec l'OM, ces prochaines saisons. Son prêt prévoit une option d'achat de 11 millions d'euros que Pablo Longoria ne devrait pas manquer.



Guendouzi a jusque-là disputé 11 rencontres sous le maillot marseillais et inscrit 1 but. Ses prestations ont attiré le regard de Didier Deschamps, lequel l'a convoqué lors des deux derniers rassemblements de l'équipe de France.