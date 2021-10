L'ancien joueur de l'OM, Daniel Van Buyten, a accordé un entretien à La Provence sur son passage au club.





Le Belge d'aujourd'hui 43 ans va fouler la pelouse du Stade Vélodrome, ce mercredi, pour le match des légendes. Daniel Van Buyten a confié que l'OM avait profondément marqué sa carrière de joueur : "Marseille a été un tremplin dans ma carrière, pour la suite de mon parcours. Je suis reconnaissant par rapport à ça. J'ai vécu des moments extraordinaires dans ce club. J'ai eu la chance, même, d'être meilleur buteur à une époque. (...) L'OM c'est particulier. Ce sont des supporters qui ne sont pas comme partout, une pression qu'on ne retrouve pas partout. En quelques années, ça m'a permis de vivre beaucoup de choses. L'OM, ça m'a permis d'avoir de l'expérience beaucoup plus rapidement."



Parti de l'OM en 2004 pour Hambourg, puis pour le Bayern Munich en 2006, le Belge a pu y retrouver Franck Ribéry, qu'il a côtoyé à l'OM : "Les premières années après avoir quitté le club, je regardais quasiment tous les jours OMtv. J'ai toujours continué à suivre. J'ai été content de récupérer (au Bayern) un ancien Olympien avec Franck Ribéry. Avec Ribéry, on se réunissait pour regarder les matchs de Marseille avant qu'on joue, nous. On se faisait des petites bouffes ensemble, on partageait nos souvenirs de là-bas, ça a duré plusieurs années. Aujourd'hui, un peu moins."