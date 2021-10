Benoît Paire aurait pu entrer au centre de formation de l'OM

Le joueur de tennis français va participer au match des légendes, ce mercredi.





Interviewé par le site officiel de l'OM, Benoît Paire a confié des informations sur sa jeunesse : "J'étais un grand fan, comme mes parents, et mon frère avant moi. Il n'y avait qu'un club pour moi : c'était l'Olympique de Marseille. J'ai joué au foot depuis que je suis né jusqu'à mes 14 ans. Le centre de formation de l'OM m'avait contacté pour l'intégrer. J'avais le choix entre le tennis et le foot, et c'est vrai que pour le foot il fallait s'éloigner de ma famille, et je n'étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c'était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content."



Réputé pour ses colères sur un terrain de tennis, Benoît Paire a fait une révélation étonnante : "C'est paradoxal, mais quand je jouais au foot j'étais très calme. Le fait qu'on soit en équipe, c'est un aspect complètement différent du sport. Je me sentais vraiment entouré par mes coéquipiers. Je n'étais pas un meneur, plutôt quelqu'un qui suivait le capitaine et qui était un bon travailleur."