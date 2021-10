Dans une interview pour So Foot, Didier Drogba est revenu sur la comparaison, faite par El-Hadji Diouf, entre lui et le jeune Bamba Dieng.





"Nous comparer ? C'est un peu tôt, peut-être. Mais c'était peut-être un peu tôt aussi quand on me comparait à Jean-Pierre Papin à l'époque. Il faut bien commencer un jour, et si lui commence à cet âge-là aujourd'hui, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Ça va vite, très vite. Quand je vois ses performances, je me dis qu'il y a du peps, il est adroit devant le but, il est dans une équipe avec une bonne dynamique, donc pourquoi pas. C'est tout ce que je lui souhaite" a confié Didier Drogba.



Bamba Dieng, 21 ans, a marqué 3 buts en 8 matchs avec l'OM cette saison.