L'ailier de l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga, a évoqué le milieu de l'OM Mattéo Guendouzi dans Le Foot.





Selon Denis Bouanga, le joueur prêté pour la saison par Arsenal est prêt "à s'installer à Marseille" : "Matteo, c'est d'abord un super joueur et un vrai compétiteur qui déteste perdre. J'ai évidemment suivi sa carrière, toujours heureux de voir qu'il arrivait à jouer dans des clubs aussi prestigieux qu'Arsenal ou le Hertha Berlin. Et je suis content qu'il signe à l'OM. Avec (Jorge) Sampaoli, il va bien s'entendre parce qu'ils ont la même gnaque, la même envie de gagner tout le temps. Mattéo dégage beaucoup d'énergie, et avec la maturité, il va exploser cette saison en L1. Il va s'y épanouir. Il m'a dit qu'il était prêt à s'installer à Marseille. (...) Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'OM ou ailleurs, parce qu'on se connaît bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler."



Le Stéphanois a plusieurs fois été lié à Marseille ces derniers mois. Le joueur de 26 ans est sous contrat à l'ASSE jusqu'en 2023. Denis Bouanga, qui a joué avec Mattéo Guendouzi à Lorient entre 2016 et 2018, réalise un début de saison timide (9 matchs, 2 buts).