Gautier au sifflet d'OM-Lorient

Après la trêve internationale, le club phocéen reçoit au Stade Vélodrome le 7e de Ligue 1.





La rencontre se disputera le dimanche 17 octobre, à 20h45. L'arbitre a été désigné et c'est Antony Gautier qui officiera lors de ce match, avec Nicolas Dabnos et Benjamin Pagès sur les côtés. Aurélien Petit sera le 4e arbitre, tandis que la VAR sera prise en charge par Stéphanie Frappart et Hamid Guenaoui.



L'arbitre de 43 ans, Antony Gautier, n'a pas encore officié sur un match de l'OM cette saison. Dans toute sa carrière, il l'a fait à 41 reprises, pour 15 victoires phocéennes et 12 défaites.