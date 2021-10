Fabrizio Ravanelli sera sur la pelouse du stade Orange Vélodrome, mercredi, lors du Match des héros. Il s'apprête à vivre un grand moment.





"C'est incroyable de revenir à 53 ans pour fouler la pelouse, dans ce nouveau stade. L'émotion sera très forte. Entre les supporters et la qualité du plateau, c'est un beau retour aux sources. Didier (Drogba) fait quelque chose de grand. Je le félicite, il monte un événement exceptionnel. Plusieurs générations d'Olympiens vont se mélanger. Jean-Pierre (Papin), Drogba, Niang, Cissé et moi, ça en fait des noms", a déclaré l'ancien international italien dans les colonnes de La Provence. Et de poursuivre : "Jouer en plus sous l'égide de l'UNICEF, c'est important. C'est un organisme qui a prouvé son professionnalisme, qui ne s'implique que dans des événements de valeur. Aider les enfants, en l'occurrence, c'est un grand et beau projet. Quand des gens connus se mettent au service de belles causes, ça peut permettre de mobiliser des gens. J'espère que le public suivra."





"Un petit quart d'heure, ce sera le maximum pour moi"

Il ne pense en revanche pas rester longtemps sur le terrain : "Je ne pense pas pouvoir jouer longtemps. J'ai été opéré du dos et j'ai constamment des douleurs, alors, un petit quart d'heure, ce sera le maximum pour moi, sinon, le lendemain, j'aurai du mal à marcher. Mais c'est un tel plaisir de participer à un tel match et de revenir à Marseille, qui est la ville de mon coeur. Je tiens à être là. Je vois qu'il y a plein de très bons joueurs. Je suis le seul italien ?"



La rencontre sera diffusée sur Twitch et TikTok, à partir de 19h00. Ravanelli a marqué 30 buts en 84 matchs avec l'OM, entre 1997 et 1999.