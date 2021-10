Didier Deschamps a souligné l'état d'esprit affiché par ses joueurs à l'occasion de la finale de la Ligue des Nations, dimanche soir, face à l'Espagne (2-1).





"On a eu le ballon lors des vingt premières minutes. On a trop souffert et reculé. On a été menés, mais on est vite revenus. On est allés les chercher un peu plus, en prenant plus de risques. On a eu plus de récupération haute et on a créé plus de danger. L'Espagne a toujours cette capacité à monopoliser le ballon. Elle nous a fait souffrir. On a été plus agressifs et on leur a fait faire des erreurs. La France a de la qualité, cet état d'esprit et ce caractère indispensables au haut niveau pour aller chercher une victoire et un titre", a confié le sélectionneur des Bleus face aux médias, après la rencontre.



L'ancien entraîneur de l'OM a ajouté une ligne à son palmarès. De quoi redonner confiance à une équipe qui est passée au travers de son Euro. Didier Deschamps totalise quant à lui 122 matchs sur le banc des Bleus, pour 79 victoires, 25 matchs nuls et 18 défaites.