Sadio Mané prédit un grand avenir à Bamba Dieng

Sadio Mané (29 ans) ne tarit pas d'éloges à l'égard de son nouveau coéquipier de la sélection sénégalaise, Bamba Dieng (21 ans). Il lui prédit une belle carrière.





"Il a tout l'avenir devant lui. Je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs attaquants, pas seulement en Afrique, mais du monde. Avec les qualités qu'il a et s'il bosse encore plus, il pourrait y arriver. En tout cas, nous sommes là pour l'aider", a déclaré l'attaquant des Reds face aux médias, en marge de la rencontre jouée contre la Namibie (4-1).



L'attaquant de l'OM est entré à la place d'Ismaila Sarr, en deuxième mi-temps. Une belle récompense, alors qu'il s'est fait remarquer sous le maillot olympien, ces dernières semaines. Il a notamment inscrit un doublé retentissant sur le terrain de Monaco (2-0), début septembre. Et on peut imaginer qu'il a apprécié les propos tenus par le joueur de Liverpool.



Bamba Dieng totalise 3 buts en 8 matchs avec le club marseillais, cette saison. Des discussions sont en cours pour un nouveau contrat, mais paraissent pour l'instant achopper.