Taye Taiwo (36 ans) retrouvera le stade Orange Vélodrome, à l'occasion du Match des Légendes. Il a confié son émotion.





L'ancien latéral gauche de l'OM est impatient de retrouver l'enceinte du boulevard Michelet : "Je suis ému, comme tous ceux qui ont eu l'occasion de revenir. Je vais rejouer avec Mamad', Nasri, Beye, Cissé, et c'est dommage que Ribéry ne soit pas disponible. Et puis, être sur la pelouse avec Drogba et Ravanelli, c'est un bonheur. Surtout pour une cause qui concerne l'Afrique", a-t-il confié à La Provence.



Pour rappel, l'international nigérian a porté le maillot de l'OM entre 2005 et 2011, pour un total de 272 apparitions et 25 buts. On se remémore volontiers sa générosité et ses énormes frappes. Il a ensuite rejoint les rangs du Milan AC, avant d'être successivement prêté aux Queens Park Rangers et au Dynamo Kiev. Il défend aujourd'hui les couleurs de l'ASD Sant'Angelo 1907, en Italie.



Organisé en collaboration avec UNICEF France, le Match des Légendes se disputera mercredi et ses recettes serviront à améliorer l'accès à l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Il est possible de réserver des places sur le site officiel de l'OM.