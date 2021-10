Adil Rami (35 ans) a de nouveau évoqué son niveau. L'ancien défenseur de l'OM espère bientôt rejouer en championnat.





Si l'on ne l'a pas encore vu sur les terrains de Ligue 1, cette saison, Adil Rami est assez loquace, ces derniers jours. Il s'est à nouveau exprimé, en marge d'un match disputé en National 3 : "Si je suis prêt à jouer en Ligue 1 ? J'ai envie. Après, comme tout joueur pro, il va me falloir du temps. Si demain, l'ESTAC n'a pas le choix et que je dois jouer, on fera avec. Je m'adapte. Mentalement, je suis prêt. Après, c'est le physique qui va devoir suivre, petit à petit avec le temps", a-t-il confié au micro de L'Équipe. Il a conscience de l'attente qu'il y a autour de lui, à Troyes : "Bien sûr que je ressens ça, depuis que je suis arrivé. Il y en a beaucoup, on se pose beaucoup de questions, par rapport à ma carrière, mes deux dernières années, à mon âge. On se demande ce que je peux réellement apporter. Je suis impatient d'être à 100 % pour faire partie des meilleurs centraux de L1."



Le natif de Bastia paraît s'être relâché en 2018, après le titre de champion du monde, et peine depuis à retrouver son niveau.