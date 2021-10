Di Meco relance l'idée de la statue pour Tapie

Eric Di Meco a suggéré que l'on fasse une statue en hommage à Bernard Tapie.





Interrogé par Téléfoot, l'ancien défenseur de l'OM a évoqué la possibilité qu'une statue soit dressée sur le parvis du Vélodrome en hommage au boss : "On était ses fils, quand il venait passer la journée avec nous lors d'un match il nous parlait beaucoup de foot, il nous mangeait le cerveau. Si je n'avais pas croisé cet homme-là, s'il n'était pas venu à l'OM, je n'aurais peut-être pas fait la carrière que j'ai faite. Faut marquer le coup, on n'a pas la culture de la statue, mais pourquoi pas, justement, lancer ça à Marseille", a-t-il déclaré au micro de TF1.



Pour rappel, d'autres supporters ont partagé l'idée que le stade Orange Vélodrome soit rebaptisé au nom de l'ancien président de l'OM. À la manière de Naples, où le stade San Paolo est devenu le Diego Armando Maradona Stadium. L'idée ne semble pas avoir convaincu tout le monde, et l'on peut imaginer que des discussions auront lieu, ces prochaines semaines, pour réfléchir sur la meilleure façon d'honorer le boss.



Pour rappel, Bernard Tapie a été inhumé au cimetière de Mazargues, vendredi.