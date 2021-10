Mercato : deux joueurs de l'OM dans le viseur du nouveau Newcastle ?

Boubacar Kamara (21 ans) et Duje Caleta-Car figureraient sur les tablettes des nouveaux dirigeants de Newcastle, en vue du mercato hivernal.





Les Magpies ont changé de mains, semaine dernière, dans le cadre d'un deal de 350 millions d'euros. Ils sont désormais détenus par un consortium saoudien piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Selon les informations obtenues par la presse britannique, un budget de 220 millions d'euros a été débloqué pour permettre au club de se renforcer, lors des prochains mercatos. Une partie devrait être utilisée à l'occasion du mois de janvier et plusieurs priorités se dégagent, d'après le Sun. Le tabloïd croit d'ailleurs savoir que deux joueurs de l'OM figurent sur cette short-list : Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car.



Le milieu de terrain sera en fin de contrat en juin et il paraît faire mariner ses dirigeants, concernant son éventuelle prolongation. Son attitude fait tiquer les supporters, mais l'on n'est pour l'instant sûr de rien. Quant au Croate, il a refusé plusieurs offres, en fin de mercato estival, alors que ses successeurs avaient déjà été recrutés. Il n'a depuis pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu et attend certainement la bonne proposition pour quitter le club, tandis qu'il a manqué Liverpool, l'hiver dernier, et ne semble pas l'avoir digéré.



Les autres joueurs visés par les Saoudiens se nommeraient Gareth Bale (Real Madrid), Clément Lenglet (Barça) et Mauro Icardi (PSG).